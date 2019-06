Meghan Markle méchante? cette réponse de Donald Trump pourrait choquer Elisabeth II

Dans une interview télévisée diffusée sur ITV, le président des Etats-Unis Donal Trump a clarifié certains des propos tenus durant sa visite d’Etat au Royaume-Uni.

Dans une interview du «Sun», Donald Trump avait traité Meeghan Markle de méchante avant de nier ses allégations dans un tweet dimanche mais un enregistrement audio réalisé par le tabloïd prouvait pourtant le contraire. Lors d’un entretien sur ITV, avec le journaliste britannique Piers Morgan, le président des Etats-Unis est revenu sur la polémique.

---Publicité---

«On m’a posé la question, et je ne savais pas qu’elle avait dit des choses négatives sur moi, et ça n’est pas un problème (…) Ils m’ont dit certaines choses qu’elle a dites et (…) j’ai dit : « Ah bon je ne savais pas qu’elle était méchante ». Je ne disais pas qu’elle est méchante, j’ai dit qu’elle était méchante avec moi. (…) Mais vous savez, elle fait du bon travail, j’espère qu’elle profite de la vie», a-t-il tenté d’expliquer.

Et d’ajouter: «Je pense qu’elle est très gentille, mais honnêtement, je ne la connais pas». Avant de s’en prendre aux médias, qualifiés de «faux-culs». «Qu’elle soit méchante avec moi, pas de problème. Moi je n’ai pas à être méchant envers elle, mais je ne l’ai pas été», a-t-il encore précisé. Et pourtant, avant son arrivée en Angletterre, Donald Trump a assuré qu’il n’a jamais traité Meghan Markle de méchante et qu’encore mois, qu’il n’a pas prononcé ce mot.