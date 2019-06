Meghan Markle: l’appel déchirant de son demi-frère pour rencontrer son neveu, Archie

Thomas Markle Jr, sacré champion de boxe lors d’un match caritatif ce samedi 8 juin, s’est adressé à sa sœur, la duchesse de Sussex, pour l’implorer de le laisser rencontrer Archie.

Pas de répit pour Meghan Markle. Alors qu’elle opérait sa première sortie publique depuis son accouchement ce samedi 8 juin à l’occasion du Trooping the Colour à Londres, sa famille paternelle avec qui elle est en conflit, revient à la charge.

En effet, elle ne leur a jamais permis de rencontrer son fils, Archie. Une situation difficile à vivre pour certains membres de sa famille qui n’hésitent pas à épingler cette dernière par le biais des médias et des réseaux sociaux. C’est ce qu’a récemment fait Thomas Markle Jr, le demi-frère de Meghan Markle.

UN ÉNIÈME APPEL LANCÉ À MEGHAN MARKLE

Le sportif a participé ce samedi à un match de boxe dans le but de récolter des fonds pour un gala de charité. À la suite d’une disqualification d’un adversaire et de la non-présentation d’un autre, l’homme de 53 ans a été sacré grand gagnant de la compétition. Dans l’engouement de son sacre, Thomas Markle Jr n’a pas manqué d’adresser un message à sa demi-sœur : « Meghan, souviens-toi que tu as un frère et une famille aux États-Unis, j’ai hâte de te revoir un jour », a-t-il lâché aux caméras de Daily Mail TV en lui dédiant sa victoire.

Il a ensuite confié qu’il souhaitait désespérément renouer avec elle et rencontrer son neveu, Archie. D’ailleurs, il espère que son souhait se réalisera lors du premier anniversaire du royal baby qui aura lieu le 6 mai 2020.

Ce n’est pas la première fois qu’il lance un appel à Meghan Markle. En mai dernier, ce dernier avait déjà fait part au Sun de son désir de rencontrer Archie et de renouer avec cette dernière : « Espérons que ce bébé aidera à réparer le fossé familial, nous aimerions le rencontrer et faire partie de sa vie, en particulier mon père. J’espère que devenir mère lui ouvrira les yeux et fera la lumière sur ce que signifie la famille », confiait-il.