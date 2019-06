Meghan Markle gâtée! voici la signification de sa mystérieuse bague

Samedi 8 juin 2019, la duchesse Meghan Markle s’est affichée à la parade Trooping the Colours, avec un nouveau bijou bijou. C’est une troisième bague qu’elle porte son annulaire gauche. Jugée mystérieuse le cadeau a attiré l’attention des fans.

Très attendue depuis la naissance de son fils Archie, Meghan Markle est apparue lors de la traditionnelle parade militaire Trooping the Colours ce samedi 8 juin. L’épouse du prince Harry était habillée d’un un ensemble bleu marine signé Givenchy, griffe qui avait signé sa robe de mariée en 2018.

Gala informe que qu’un détail de son look a attiré l’attention. « La duchesse de Sussex portait un nouveau bijou : sur son annulaire, on a découvert une troisième bague, en complément de sa bague de fiançailles et de son alliance » décrit Gala. Pour le magazine Hello relayé par la même source, c’est un cadeau offert à la jeune maman par le prince Harry pour leur première année de mariage, le 19 mai 20196. « C’est une bague d’éternité qui, comme son nom l’indique, symbolise l’amour éternel » précise la même source.

MeghanMarkle et le prince Harry ont eu leur premier enfant, Archie Harrison Mountbatten Windsor le 6 mai 2019, soit douze jours avant leur premier anniversaire de mariage. A ce titre, ce cadeau du prince Harry est romantique et lourd de sens pour les jeunes parent qu’ils sont.