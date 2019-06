Meghan Markle et Harry: leur photographe personnel hacké, des clichés « indésirables » divulgués

Le photographe personnel de Meghan Markle et du prince Harry a été piraté et des images du couple royal divulguées.

Un an après leur mariage royal, le prince Harry et Meghan Markle dispose encore d’images inédites. Il s’agit des clichés intimes qui selon le protocole royal ne sont pas censés être rendus publics. Mais à la surprise générale, ces images ont fait surface sur les réseaux sociaux. En effet, Alexi Lubomirski, photographe personnel du prince Harry s’est fait hacker son ordinateur et dérober potentiellement des centaines de prises de vue réalisées lors de leur mariage, le 19 mai 2018 à Windsor, rapporte Pure people. Le média indique que les images sont déjà disponibles sur Instagram et Twitter.

Il s’agit selon pure people, « des images en noir et blanc portant la mention « preview » (donc non définitives), alors que seules trois photos issues de sa production avaient été choisies par le palais pour être diffusées suite à l’événement »… « Il y a eu une faille de sécurité. Les images ont été volées puis ont fuité », a expliqué une source royale au tabloïd The Sun. Pour l’heure, le palais de Kensington, en panique, aurait rapidement entrepris des démarches pour faire disparaître les photos indésirables.