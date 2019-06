Meghan Markle et Harry lancent une opération de recrutement de collaborateurs

A peine un mois après la naissance du royal Baby Archie, le prince Harry et Meghan Markle ont lancé une opération de recrutement de collaborateurs.

Meghan Markle et le prince Harry ambitionnent de devenir un couple de pouvoir à l’échelle mondiale. Pour ce faire, le duc et la duchesse de Sussex ont lancé une opération de recrutement, pour former une nouvelle équipe de collaborateurs, indique The Mail on Sunday relayé par le magazine Closer. Le média souligne qu’une source du média britannique, a rapporté que les membres du personnel sont souvent sélectionnés au sein du ministère britannique des Affaires étrangères.