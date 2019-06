Meghan Markle et Harry feront baptiser Archie sans la reine Elisabeth II

Le fils de Meghan Markle et du prince Harry sera baptisé en juin 2019, soit deux mois après sa naissance dans la chapelle Saint George, où ses parents se sont mariés le 19 mai 2018.

Archie va bientôt être baptisé à St George’s, à Windsor, c’est l’annonce faite par Meghan Markle et le prince Harry en légende d’une photo adorable d’Archie partagée pour célébrer la fête des pères. En effet, Archie Harrison Mountbatten-Windsor sera baptisé à l’âge de deux mois à la chapelle St George où ses parents se sont mariés le 19 mai 2018. Son père Harry et son oncle William ont également été baptisés à la chapelle de Windsor. Selon dailymail, la reine Elisabeth II n’assistera pas mais Charles et Camilla mèneront la fête royale.

Pour l’heure, il n’y a pas encore d’indices sur l’identité des parrains et marraines, mais de vieux amis du couple et même des copains célèbres comme Amal Clooney ou Elton John, Serena william pourraient être dans la course.