Meghan Markle et Harry: des détails sur leur tournée royale en Afrique

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé sur leur compte Instagram leur première tournée royale en Afrique du Sud cet automne avec leur fils Archie.

Le prince Harry et Meghan Markle ont confirmé ce jeudi 27 juin qu’ils se rendraient ensemble sur le continent africain avec leur fils, Archie Harrison, né le 6 mai 2019. «Il s’agira de notre première tournée officielle en famille», ont écrit le duc et la duchesse de Sussex sur leur compte Instagram. Ce voyage répond à la demande du ministère des affaires étrangères et du Commonwealth et le couple s’apprête à faire ses valises : direction l’Afrique du Sud pour mener un travail caritatif et promouvoir le Royaume-Uni avec la perspective de sceller des alliances économiques. Selon madame.lefigaro, l’objectif est de servir les intérêts de la Couronne. A l’occasion, le prince Harry fera seul une «brève visite» en Angola, au Malawi et au Botswana.

Des détails sur le voyage de Meghan et Harry

«Cette visite sera beaucoup plus courte. Ils resteront ici quelques jours et non pas des mois», a expliqué Nigel Casey, haut-commissaire du Royaume-Uni en Afrique du Sud, comme l’indique le journal anglais The Express cité par madame.lefigaro. Pour le mannequin Naomi Campbell, à travers ce voyage Harry et Meghan «réécrivent l’histoire». A en croire la Britannique de 49 ans dans l’émission «Lorraine» sur ITV , ils n’ont aucune idée de ce qu’ils vont faire pour le continent africain. Ils vont adorer ça, ils vont trouver une telle paix là-bas, le petit Archie va adorer ça. «J’aimais leur mère (elle fait ici référence à Lady Diana, NDLR). Elle était incroyable et elle aimait l’Afrique. Et le président Mandela a beaucoup aimé la princesse Diana.» a t-elle ajouté.

Il n’est plus à démontrer que le prince Harry est très attaché au continent africain depuis l’enfance. Il s’y est rendu à l’automne 1997, pour faire le deuil de sa mère Lady Diana, avec son père et son frère aîné, William. En été 2017, il a demandé en mariage Meghan Markle au Botswana.