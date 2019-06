Meghan Markle célèbre ses 38 ans le 4 août: le programme de la fête déjà dévoilé

L’épouse du prince Harry, Meghan Markle fête ses 38 ans le 4 août 2019. Un honneur rare lui sera décerné pour l’occasion.

Il y a toujours quelque chose à célébrer dans la famille royale britannique. Après le mariage des Sussex, de Gabriella Windsor, la naissance du royal baby Archie, le grand banquet donné en l’honneur du couple Trump, ou encore la grande parade Trooping the Colour pour les 93 ans de la reine dans quelques semaines, l’anniversaire de Meghan Markle, ses 38 ans plus précisément seront célébrés.

Le site internet du tabloïd anglais The Mirror a dévoilé le programme des festivités qui devraient aussi voir débouler bon nombre de célébrités proche de Meghan, comme Victoria Beckham, ou encore Rihanna, très proche de la duchesse et qui s’est installée depuis quelques mois dans la capitale britannique. Selon le magazine Gala, avant la fête, Meghan vivra une journée spéciale. Elle sera reçue, en compagnie de son époux et de leur bébé Archie, par la reine en personne, qui lui souhaitera ses vœux à l’occasion d’un thé qui sera donné en milieu d’après-midi au magnifique domaine de Balmoral, en Ecosse. Cette invitation sera le cadeau d’anniversaire de la reine Elisabeth II à Meghan Markle.

«La reine et le prince Philip adorent Harry et Meghan, et bien sûr, leur nouvel arrière-petit-fils Archie qu’ils trouvent vraiment adorable. Ils les ont tous les trois invités à Balmoral pour quelques jours à l’occasion de l’anniversaire de Meghan. Cet immense honneur est bien la preuve que la reine adore Meghan, et cela devrait faire taire les rumeurs qui relayent des tensions au sein de la famille royale» a confié une source proche de la reine Elisabeth II au média anglais.