« Megatron »: Nicki Minaj dans l’intimité de sa chambre à coucher avec son « mari » (Vidéo)

Un an après l’échec de « Queen », Nicki Minaj compte bien inverser la tendance et décrocher un nouveau tube avec « MEGATRON ». Via un clip, la star se dévoile super proche de son copain Kenneth Petty dans leur chambre.

C’est donc avec l’envie de se racheter et de récupérer la place qui était auparavant la sienne dans l’industrie que Nicki Minaj revient en force pour l’été avec « MEGATRON ». Derrière ce titre, en clin d’oeil au grand méchant de la série « Transformers », se cache un rythme bien connu des amateurs de ragga-dancehall appelé « Filthy Riddim ».

La rappeuse se sert ici de l’instru pour faire monter la fièvre et s’enivrer jusqu’à plus soif : « Bite me, bite me, that excite me / He said it’s my pussy (Yup, it might be) / If you eatin’ it, do it precisely / ‘Cause I’m a millionaire, this pussy pricey ». A l’image du texte, le clip de « MEGATRON » se veut des plus sulfureux.

En effet, dans cette vidéo on peut voir Nicki Minaj en compagnie de son copain Kenneth Petty. La jeune femme porte un crop-top marinière et une culotte taille haute comme à son habitude. Elle ne s’est pas seulement contentée d’appeler son copain « mon mari » dans la vidéo. Mais le jeune homme enlace sa copine de manière très sensuelle.

En conclusion, Kenneth Petty va même plus loin en attrapant la poitrine de Nicki Minaj. C’est à ce moment-là que la vidéo a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Mais pas seulement pour cette raison. Au tout début de la vidéo le jeune homme passe sa main plusieurs fois sur le ventre de la rappeuse. Serait-elle enceinte ?