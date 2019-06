Maurizio Sarri quitte Chelsea pour devenir entraîneur de la Juventus (Officiel)

Un an après avoir quitté le Napoli pour Chelsea, Maurizio Sarri va retrouver l’Italie. Le technicien transalpin de 60 ans s’est engagé avec la Juventus où il devra assurer la succession de Massimiliano Allegri.

Le successeur de Max Allegri à la Juventus est désormais connu ! C’est donc l’ancien ennemi juré de la Vieille Dame, Maurizio Sarri, qui va en prendre la tête.

Le désormais ex-coach de Chelsea, vainqueur de l’Europa League cette saison s’est engagé à Turin pour trois ans, jusqu’en 2022. Le technicien de 60 ans aura pour mission de ramener du beau jeu, sans faire l’impasse sur la victoire, à la ​Juve.

Cette arrivée va véritablement être vécue comme une trahison par les supporters Napolitains. Il avait entrainé le Napoli de 2015 à 2018 et mené une guerre directe à la Juventus pour la conquête du Scudetto. Guerre qu’il avait perdue de justesse en 2018. Le retour au San Paolo risque d’être chaud.

Avec Sarri sur le banc, la Juventus confirme son penchant pour les entraineurs locaux. Depuis 1976, et sur les 21 techniciens qui se sont succédés à sa tête, on ne note qu’un seul non-italien, en la personne de…Didier Deschamps (2006/07). Et encore, ce dernier était un ancien de la maison et donc pas vraiment un inconnu.