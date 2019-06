Match nul Ghana-Bénin: Joseph Djogbénou décerne un trophée d’honneur à Dussuyer

Après le match nul des Écureuils du Bénin face aux Blacks Stars du Ghana comptant pour la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, Can Egypte 2019, le Président de la Cour Constitutionnelle du Bénin, Me Joseph Djogbénou a gratifié d’un trophée le sélectionneur des Écureuils, Michel Dussuyer. C’était hier, à l’hôtel des joueurs après cette belle performance du Onze national béninois.

C’est dans une ambiance bon enfant que le Président de la Cour Constitutionnelle, Me Joseph Djogbébou a félicité les Écureuils du Bénin pour leurs belles prestations face à l’équipe du Ghana ainsi que le sélectionneur Michel Dussuyer et tout le staff technique pour la stratégie mise en place pour obtenir ce résultat. Une telle prouesse mérite d’être récompensée en attendant la suite de la compétition. C’est ce qu’a compris Me Joseph Djogbénou en décidant de décerner un trophée d’honneur au Sélectionneur Michel Dussuyer en présence du Ministre des sports, Oswald Homéky, du Président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus de même que le staff technique. Car, selon lui, il est le meilleur entraîneur de tous les temps du Bénin. “C’est avec beaucoup d’émotion et d’honneur parce que tout le mérite est à vous”, se réjouit le Président de la Cour Constitutionnelle avant de saluer les qualités du sélectionneur béninois. “Vous êtes un homme discret. Je ne suis pas un technicien. Je vous observe. Vous êtes pugnace. Vous avez choisi les hommes quand il le faut et comme il le faut. Vous êtes un commandant de bord”, a-t-il déclaré sous les ovations bien nourries de l’assistance.

Très honoré de cette distinction, le récipiendaire a dédié ce trophée au staff technique et à tous les joueurs. “J’essaie de donner le meilleur de moi-même. Quand je travaille au Bénin, je donne le meilleur pour le Bénin. J’ai un groupe qui est formidable”, rassure Michel Dussuyer.

Signalons que le Président de la Cour constitutionnelle sera une fois de plus dans la tribune officielle du stade d’Ismaila samedi prochain à 20h TU soit 21h du Bénin pour le deuxième match des Écureuil face à la Guinée-Bissau.