Mariage de Sergio Ramos: Cristiano Ronaldo, le grand absent?

Le Portugais Cristiano Ronaldo pourrait être le grand absent au mariage de son ancien coéquipier du Real de Madrid Sergio Ramos. En cause, son nom ne figure pas sur la liste des invités qui a fuité.

En neuf ans de complicité, Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo ont tout gagné avec le Real Madrid. En dehors des terrains, ils sont vus comme de très bons amis. Mais l’actuel capitaine du portugal Sergio Ramos semble ne pas encore digéré le départ de la star portugaise à la Juventus l’été passé. C’est probablement l’une des raisons qui justifierait que pour le mariage de Sergio Ramos et sa femme Pilar Rubio, actrice, journaliste et présentatrice renommée, le nom de cristiano Ronaldo ne figure par parmi les plus de 500 invités. Des invités parmi lesquels plusieurs joueurs actuels (Modric, Lucas Vazquez, Keylor Navas) et anciens (Casillas, Raul, Roberto Carlos, Beakham) du club merengue seront présents. D’autres coéquipiers de la sélection nationale font également partie des invités de marque, comme Gérard Piqué et sa femme Shakira.

Cristiano Ronaldo, sera donc probablement le grand absent au «mariage de l’année» qui se déroulera le 15 juin 2019 à la cathédrale de Séville, ville dans laquelle Ramos a été formé. En ce qui concerne les cadeaux, le couple voudrait que les invités fasse des dons à l’UNICEF, dont les futurs mariés sont ambassadeurs.