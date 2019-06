Maria Mobil sur son couple: « On mange beaucoup et on fait beaucoup du s&x& »

Dans un direct sur la page Facebook de son « chéri » Jonathan Morrison dans la matinée de ce samedi 29 juin 2019, la nouvelle coqueluche de Facebook Maria Mobil « Amina » a fait des révélations sur sa vie de couple.

Depuis la sortie du clip Amina d’Ariel Sheney, la blonde Maria Mobil (jolie Amina) dont les courbes ne laissent pas indifférents les internautes ne passe plus inaperçue. Sur les réseaux sociaux, dans les clips vidéo, elle attire l’attention. Ce samedi 29 juin 2019, dans une vidéo en direct sur la page Facebook de son « chéri » Jonathan Morrison, Maria Mobil s’est confiée avec un ton intime sur sa relation de couple. Faisant un feed-back de l’histoire, Maria Mobil s’est d’abord intéressée à ses premiers jours aux Etats-Unis. Elle a fait savoir que la vie n’est pas aussi facile pour elle dans le passé comme certains le pensent. Elle aurait rencontré tant de difficultés qu’elle a surmonté avec hardiesse et un esprit positif. Et si elle avait suivi le conseil de certains elle ne serait jamais la célèbre Maria d’aujourd’hui: « J’ai vraiment souffert quand je suis arrivée aux Etats-Unis (…) dans ta vie faut pas écouter ce que les autres disent, fait ta vie et faut toujours prier », a-t-elle révélé. Parlant de sa relation qu’elle entretien avec Jonathan Morrison, Maria Mobil a fait savoir que leur couple est comblé d’amour et de plaisir : « On mange beaucoup et on fait beaucoup du s&x& », a-t-elle confiée toute fière avant d’ajouter : « Je veux 6 enfants ».

Actuellement aux Etats-Unis, Maria Mobil a annoncé sa venue en terre africaine dans les prochains mois. Sa première destination pourrait être le Nigéria.