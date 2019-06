Mali : après le massacre de Sobane Da, le président IBK se rend sur les lieux

Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, s’est rendu jeudi sur le site d’un massacre ethnique dans le centre du Mali, au cours duquel des hommes armés ont tué des dizaines de personnes, s’engageant une nouvelle fois à réprimer l’insécurité grandissante.

Les agresseurs soupçonnés d’appartenir à l’ethnie Fulani ont attaqué dimanche et lundi le village de l’ethnie Dogon de Sobane Da, tuant 35 personnes, selon le gouvernement, bien qu’une autorité locale maintienne le chiffre réel à 95 morts. Keita a interrompu mercredi son voyage en Suisse pour revenir au Mali et gérer les retombées de l’attaque, la dernière d’une série de frappes de représailles menées par des chasseurs Dogon et des éleveurs Fulani qui ont tué des centaines de civils cette année. «L’État procédera immédiatement au désarmement de toute personne qui détient illégalement une arme à feu et ceux qui refusent de rendre leurs armes seront sévèrement sanctionnés par la loi», a-t-il déclaré à Sobane Da, avant de rendre visite aux blessés dans un hôpital local.

---Publicité---

A lire aussi: Mali : une attaque fait une centaine de victimes

Le gouvernement de Keita a pris un engagement similaire après une attaque en mars perpétrée par des miliciens présumés Dogon qui ont tué plus de 150 villageois peuls. Mais il a lutté pour désarmer les milices, alors que les communautés locales cherchent à se protéger contre les militants islamistes et des attaques ethniques. La violence entre Dogon et les Fulani et les attaques régulières de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique ont conduit de nombreux Maliens à perdre confiance dans la capacité de leur gouvernement à les protéger. Le gouvernement de Keita a également annoncé qu’il avait limogé le général Sidy Alassane Touré en tant que gouverneur de la région de Mopti, où les meurtres ont eu lieu. Il a déclaré trois jours de deuil national. Touré est devenu le dernier responsable du gouvernement à perdre son poste en raison de l’incapacité des autorités à contenir la violence ethnique en spirale autour de Mopti.

Après l’attaque de mars dans le village d’Ogossagou, le pire acte de violence commis au le Mali depuis des années, Keita a limogé deux hauts responsables de l’armée. Son Premier ministre et l’ensemble du gouvernement ont également démissionné peu de temps après. Le nouveau Premier ministre, Boubou Cissé, s’est rendu sur les lieux du meurtre de cette semaine mardi et a déclaré que parmi les morts se trouvaient 24 enfants, dont certains avaient été abattus dans le dos. Les forces françaises sont intervenues au Mali, une ancienne colonie française, en 2013 pour repousser l’avancée djihadiste du nord, mais les militants se sont regroupés depuis et ont transformé une partie du nord et du centre du Mali en une plate-forme de lancement d’attaques à travers la région.