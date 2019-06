Malgré les risques, Kate Middleton bien décidée pour un 4e enfant

Malgré ses grossesses difficiles, la duchesse Kate Middleton, serait bien décidée à avoir un 4e enfant même si certains observateurs et spécialistes lui conseilleraient de patienter quelques mois avant de vivre une nouvelle grossesse.

L’ancienne actrice américaine Meghan Markle a accouché de son premier enfant, Archie le 6 mai 2019. Sa belle soeur, Kate Middleton, 37 ans épouse du prince William qui est déjà trois fois maman, George (bientôt 6 ans), la princesse Charlotte (4 ans) et le prince Louis (1 an et demi) semble avoir de nouveau des envies de grossesse selon la presse britannique.

---Publicité---

En février 2019, Kate a fait des sorties médiatiques en Irlande du Nord sans cacher son désir de pouponner encore – comme en février dernier quand elle a pris un enfant dans ses bras en lâchant instinctivement: « Mais il est magnifique ! Cela me donne encore envie de couver ! » rapporte Gala. Le média indique que des spécialistes et des observateurs conseillent cependant à la duchesse de Cambridge d’attendre un peu avant de vivre sa quatrième grossesse. En cause, une quatrième grossesse pourrait avoir des conséquences néfastes sur le corps des femmes.

C’est pourquoi, certains médecins recommandent généralement d’attendre plusieurs mois – histoire que le corps « revienne à la normal » entre deux grossesses. Ainsi, la duchesse de Cambridge et le prince William devront s’armer de patience pour avoir leur quatrième enfant.