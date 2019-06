Malawi: l’ambassadeur des Etats-Unis pris dans une manifestation

L’ambassadeur américain au Malawi a été contraint de quitter précipitamment le siège du principal parti d’opposition alors que la police avait tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants devant le siège.

La police tirait des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui manifestaient à l’extérieur du siège de l’opposition malawite, pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle du 21 mai dernier. La police lourdement armée a encerclé les bureaux du principal parti d’opposition du Parti du Congrès du Malawi (MCP), où l’ambassadeur rendait visite au chef de l’opposition, Lazarus Chakwera. « C’était mon appel d’adieu et je vous disais merci pour votre amitié et pour le rôle important qu’il a joué pour le Malawi au cours des quatre années et demie passées au Malawi », a déclaré l’ambassadrice des États-Unis, Virginia Palmer, à l’AFP.

---Publicité---

« Au moment où nous terminions la réunion, des pierres ont apparemment été jetées et la police a répondu par des gaz lacrymogènes. Il y avait des gaz lacrymogènes qui volaient autour mais mes agents de sécurité sont venus et nous sommes parti sans incident », a déclaré l’ambassadeur. Peter Mutharika a été élu vainqueur de l’élection présidentielle, mais l’opposition refuse de reconnaître les résultats et organise des manifestations à l’échelle nationale.