Lutte contre le terrorisme: « la Minusma et le G5 Sahel ne suffisent pas » selon Alassane Ouattara

La question sécuritaire en Afrique de l’ouest et surtout au sahel était au menu des échanges entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue sénégalais qui séjourne à Abidjan depuis le jeudi 20 juin.

Macky Sall et Alassane Ouattara se sont prononcés sur les moyens octroyés aux différentes forces de sécurités et de défenses pour contrer l’avancée progressive des groupes armés dans la sous-région ouest-africaine et dans le sahel. En effet, pour chef d’Etat ivoirien, les effectifs des casques bleus et ceux du G5 sahel sont insuffisants pour faire face à la menace grandissante qui pèse sur les populations. « La Minusma (Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation pour le Mali) et le G5 Sahel ne suffisent pas. Nous devons trouver des moyens de coordination plus élargis et plus efficaces pour aider ces pays voisins (Mali, Burkina, Niger) à combattre le terrorisme », a affirmé M. Ouattara lors d’une courte déclaration.

---Publicité---

Même si son pays n’a pas été la proie préférée des djihadistes depuis la montée de l’extrémisme violent dans la zone, Macky Sall reste très préventif et propose une piste de collaboration. Il a donc estimé qu’il fallait « développer des solidarités, mais également des synergies en matière de renseignements et de coopération sécuritaire » entre les pays dans un contexte marqué par l’insécurité et la présence « grandissante des forces du mal».

Ces derniers jours, les autorités ivoiriennes ont annoncé plusieurs fois avoir déjoué des attaques planifiées contre les civils et les forces de sécurité publique. La dernière attaque sur le sol ivoirien remonte en mars 2016 où un groupe armé non identifié a ouvert le feu à la plage de la ville de Grand-Bassam faisant 19 morts. En ce mois de juin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été secoués par Boko Haram et ses alliés.