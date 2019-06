« L’ouragan » Meghan Markle accusée de gaspiller l’argent des Anglais

Depuis son mariage avec le prince Harry, la duchesse Meghan Markle est visée par des critiques de tout genre. Après la naissance de son premier enfant avec le prince Harry, une partie de la presse britannique lui reproche de gaspiller l’argent du contribuable.

Depuis son mariage avec le prince Harry, l’ancienne actrice américaine Meghan Markle ne voit pas un mois passer sans être accusée d’avoir fait du mal à la famille royale ou au pays. Elle avait été accusée d’être trop dépensière, il y a quelques mois par la presse anglaise. Selon ses détracteurs, sa babyshower new-yorkaise aurait coûté plus de 330.000 euros. Selon certains ‘experts royaux’, la duchesse dépense en un an plus de 450.000 euros à en croire UFO NO More. Et puis, le Daily Express a annoncé à ses lecteurs que Meghan Markle est sur le point de coûter encore plus d’argent au contribuable britannique.

---Publicité---

En effet, le tabloïd assure que « le prince Harry et son épouse ont « demandé l’autorisation de continuer à rénover Frogmore Cottage », la demeure qu’ils occupent depuis quelques mois. Meghan markle et Harry voudraient réaliser des rénovations sur les façades extérieures, installer de l’éclairage dans le jardin et réaliser quelques aménagements paysagistes sur les terres de la propriété. Le Daily Express indique que, si l’aspect paysagiste sera pris en charge par la famille royale, le reste des travaux sera lui payé par de l’argent prélevé sur l’enveloppe d’argent public réservée chaque année aux dépenses royales.

C’est pourquoi, la presse locale selon Gala, accuse la duchesse de Sussex de fièvre dépensière. Seulement, personne ne se rappelle que le couple de Cambridge, formé du prince William et de Kate Middleton, avait dépensé bien plus d’argent public pour les rénovations de leurs différentes propriétés. « Toutes ces attaques à l’encontre de Meghan Markle expliquent peut-être en partie la raison pour laquelle les tabloïds britanniques envisagent depuis peu un départ du couple Sussex pour les Etats-Unis dans un futur proche », rapporte la même source.