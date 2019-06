Le duo célèbre togolais Toofan s’est associé à l’actrice et chanteuse Louane pour le tournage d’un morceau « La Vie là-bas ». Il s’agit du tube de l’été dont la vidéo fait sensation.

Louane et Toofan ont dévoilé lundi 03 juin 2019 le morceau La Vie là-bas. Le morceau intitulé « La vie là bas » aborde le sujet très sensible de l’immigration. En effet, le clip traite de l’histoire d’un migrant ayant quitté son pays natal et qui rêve d’une vie meilleure à Paris. En parallèle, on suit les trois chanteurs au Togo dans un univers qui semble plus joyeux, rythmé par les sonorités du titre.

---Publicité---

Toofan est un duo composé de Maka Just et Barabas, deux artistes très célèbres au Togo. A l’origine de tubes tels que My girl, Gweta ou encore Téré téré, le duo Toofan ne cesse de faire danser l’Afrique depuis leurs débuts. En 2012 et 2015, ils ont composé l’hymne de la coupe d’Afrique des Nations. Pour leur album Conquistadors, sorti en 2018, Toofan avait alors collaboré avec Louane. Et c’est seulement il y a quelques jours que le trio dévoilait le clip de La vie là-bas.