Liverpool, reçu en héro à la Merseyside ( vidéo)

24 heures après leur sacre en finale de la Ligue des Champions, les joueurs de Liverpool ont été célébrés en héros par leurs supporters.

Vainqueurs de la finale, 100 % anglaise (2-0) contre Tottenham, les Reds ont effectué une parade dans la ville de Liverpool pour présenter la Coupe aux grandes Oreilles aux fans au lendemain du sacre (dimanche 2 juin 2019).

--- Publicité---

D’après les médias locaux, près de 750.000 personnes étaient positionnées sur l’itinéraire des champions d’Europe pour juste contempler la coupe et vivre l’ambiance de l’instant avec joueurs, staff, dirigeants et autres. La chanson traditionnelle et historique « You’ll never walk alone », source de motivation du club a été chantée à l’unisson sur tout le parcours. On peut entendre et voir sur les vidéos ci-dessous les fumigènes rouges et banderoles pour agrémenter la partie.

We are Liverpool. This means more.pic.twitter.com/aj8iHQTIlD — LFC USA (@LFCUSA) June 2, 2019

Today, Liverpool Football Club is 127 years old! 🎉🎉 One hundred and twenty-seven years, 42 major trophies, thousands of magical moments, millions of passionate supporters around the world, one #LFC ❤️ #YNWA pic.twitter.com/FwlEkPFOBg — Liverpool FC (@LFC) June 3, 2019

The perfect 127th birthday party 🎂🎊pic.twitter.com/JxRSFnWfYM — LFC USA (@LFCUSA) June 3, 2019