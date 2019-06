Lionel Zinsou: « sur le modèle rwandais, il manque au Bénin toutes les conditions »

Dans une émission grand public du site d’informations français Le Nouvel esprit public, Lionel Zinsou s’est prononcé sur les dernières législatives tenues au Bénin. Dans cette sortie médiatique, l’ancien premier ministre du régime Yayi a aussi abordé le modèle rwandais, en évoquant les conditions qui ont favorisé la réussite de ce modèle.

Lionel Zinsou craint pour la démocratie béninoise. Selon le franco-béninois, les élections législatives d’avril 2019 organisées avec l’exclusion de l’opposition portent atteinte à l’image démocratique du Bénin. Autrefois considéré comme le numéro 1 en matière de démocratie en Afrique, le Bénin risque de perdre cette précieuse place.

Visiblement très attaché aux acquis démocratiques, Lionel Zinsou fait savoir que contrairement à ce certains pensent, les pays qui ont opté pour la démocratie ne sont pas forcément ceux qui réalisent les plus mauvaises croissances économiques.

« Regardez les résultats de deux pays qui sont des pays démocratiques comme le Sénégal, la Côte-d’Ivoire qui font des progrès. Regardez la démocratie ghanéenne qui est absolument exceptionnelle. Ces pays sont à 7, 8, 9% de taux de croissance du PIB. Et le Bénin n’est pas tombé en dessous de 4 ni monté au dessus de 7% de taux de croissance. Il n’y a aucun signe qui montre que les démocraties de ces régions du monde aient eu des mauvaises performances économique; et que pour améliorer ces performances économique, la discipline de la suppression de toutes les libertés ait été quelques chose de nécessaire ».

Pour Lionel Zinsou, les pays démocratiques qui se disent séduits par le modèle rwandais, au point de vouloir l’adopter n’ont pas totalement raison. Prenant l’exemple du Bénin, il estime que ce pays ne dispose pas des conditions nécessaires pour adopter le modèle rwandais. « Sur le modèle rwandais, il manque au Bénin toutes les conditions. On est parti d’une dictature, cette dictature avait des aspects ethniques terribles que la colonisation avait beaucoup renforcé et a donné lieu à un génocide (…) et au bout de 800 mille morts, il y a eu la victoire d’un camp et celui des victimes qui sont devenus vainqueurs. Vous ne pouvez pas expliquer la nature du régime rwandais, notamment son caractère de force sans le génocide », a-t-il expliqué.

Le pays devrait renaître de ses cendres…

A en croire Lionel Zinsou, le modèle rwandais a pris ses racines dans le génocide qui avait ruiné le pays. En claire, les rwandais ont puisé de ce drame la force d’aller de l’avant et de remettre sur les rails leur nation. « Il fallait reconstruire un pays qui était en ruine au surplus du fait qu’il devrait pleurer ses morts », fait-il savoir. Il estime que le Bénin est loin de ce modèle car ne disposant pas les conditions décrites ci-dessus. « Il n’y a absolument pas ces conditions. Nous venons d’une démocratie apaisée », a-t-il martelé.

Mieux, l’ancien premier ministre informe qu’au delà des conditions décrites, Paul Kagamé est considéré de loin comme le meilleur de tous les gestionnaires en Afrique. Un facteur qui selon Lionel Zinsou a fortement contribué à la réussite du modèle rwandais tant envié.