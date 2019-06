Ligue des Champions : Mohamed Salah, 2e buteur le plus rapide

L’attaquant Égyptien Mohamed Salah vient de rentrer dans la légende des finales de la Ligue des Champions. Premier buteur sur penalty ( 1 minute et 48 secondes) lors de la Finale 2019, ce 1er juin (2-0), le Pharaon est devenu le deuxième joueur de l’histoire à avoir retrouvé le plus rapidement possible le chemin des filets dans une finale de C1.

A la suite de la main de Sissoko sur un centre de Mané, l’arbitre de la partie n’a pas hésité à siffler penalty pour les Reds ( 30e seconde de jeu). Mo Salah n’a pas tremblé devant le gardien français champion du Monde 2018, Hugo Lloris.

A cet instant, le pharaon ne pouvait s’imaginer dans la légende des finales de la C1, mais si. Et comment ? C’est une drôle d’histoire, puisque Paolo Maldini classé premier a marqué le but le plus rapide contre Liverpool en 2005, sous la liquette du Milan AC ( après 50 secondes). Et cette année, Liverpool a offert aux férus du cuir rond une « Remontada » inoubliable. Mené 3-0, Steven Gerard et ses coéquipiers ont égalisé ( 3-3) avant de s’imposer aux tirs au but.

Mo Salah, attaquant de Liverpool à la différence de l’Italien, a lui marqué en premier près de 14 plus tard et son club a gagné.

Une fin de saison bénie pour Salah avant la CAN à domicile ?