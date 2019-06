Libye: la LNA a repoussé une attaque et abattu 15 éléments du GNA dont des tchadiens

L’Armée nationale libyenne (LNA) a repoussé l’offensive des forces du gouvernement d’accord national à l’aéroport de Tripoli, a déclaré lundi 03 juin, le directeur du service de presse du LNA, le General Command, Khalifa Obeidi.

« La LNA a repoussé dimanche matin une attaque armée par des forces de GNA contre l’aéroport de Tripoli », a-t-il déclaré. Obeidi a noté que 15 militants de la GNA, dont six mercenaires du Tchad, ont été tués lors des affrontements. En avril, Khalifa Haftar, le chef de la LNA, a lancé une offensive pour reprendre Tripoli du contrôle du gouvernement d’accord national (GNA), reconnu au niveau international. La LNA a déjà repris un certain nombre de villes près de la capitale et de l’aéroport international de Tripoli, situées à une trentaine de kilomètres de la ville. Les forces fidèles au GNA ont annoncé une contre-offensive, baptisée Volcano of Rage.

Depuis le renversement et l’assassinat du leader de longue date de la Libye, Mouammar Kadhafi, en 2011, le pays est en proie à un conflit. La Libye est maintenant divisée entre deux gouvernements, la partie orientale étant contrôlée par la LNA et la partie occidentale régie par le GNA soutenu par l’ONU.