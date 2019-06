Liban: vers la libération d’Hannibal Kadhafi, le fils de Mouammar Kadhafi

Un tribunal libanais a suspendu des poursuites judiciaires contre le fils de Mouammar Kadhafi, Hannibal, évoquant l’absence de compétence concernant une affaire accusant Hannibal de kidnapping et de tentative d’assassinat d’un médecin libanais en Libye.

Hannibal a révélé dans un entretien exclusif avec le russe RIA Novosti, en février dernier, son enlèvement en Syrie et son emprisonnement au Liban. «J’ai été enlevé en Syrie par un gang armé le 6 décembre 2015. J’ai été transféré illégalement de Syrie dans la région de Bekka au Liban. Les ravisseurs ont utilisé la voie réservée à l’armée afin d’empêcher les Syriens de fouiller leur voiture. J’ai été détenu là-bas pendant une semaine. Ils m’ont torturé physiquement et mentalement pour m’obliger à divulguer des informations relatives à la disparition de Musa al-Sadr et de ses deux compagnons, Sheikh Muhammad Yaacoub, dont le fils avait orchestré mon enlèvement, et Abbas Badreddine » a déclaré Hannibal à RIA Novosti.

---Publicité---

Hannibal est détenu dans une prison libanaise depuis 2015 en lien avec la prétendue disparition de l’imam chiite libanais Musa Al-Sadr en Libye en 1978, qui n’a jamais fait l’objet d’une enquête approfondie. Depuis la chute du dirigeant de longue date, Mouammar Kadhafi en 2011, ses proches sont traqués de toute part et ses fils font objet de diverses poursuites judiciaires. L’an dernier, l’autre fils, Saif al Islam Kadhafi a indiqué qu’il comptait se présenter à la prochaine élection présidentielle en Libye. Sauf que cette élection risque d’arriver un peu plus tard car les combats ont repris entre des gouvernements ennemis du pays.