L’ex-président égyptien Mohamed Morsi est passé de vie à trépas au tribunal

L’ex-président égyptien Mohamed Morsi, 67 ans, est mort après une audience au tribunal à la suite d’un malaise, a annoncé ce lundi la télévision d’Etat égyptienne. Issu des Frères musulmans, l’ex-dirigeant, avait été élu en 2012 après la révolte qui avait provoqué le départ d’Hosni Moubarak dans le cadre du printemps arabe. Il avait ensuite été renversé en 2013.

