Les hommes en sélection: madames Cristiano Ronaldo et Griezmann en mode fête

Alors que Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann sont tous en sélection chacun dans son pays, leurs épouses respectivement Georgina Rodriguez et Erika Choperena sont en mode fiesta à Madrid le week-end.

C’est l’épouse de l’international français qui a annoncé les couleurs, à travers une publication sur Instagram. Laquelle a été très commentée sur les réseaux sociaux annonce Bufootballclub. A en croire Tikitakas, relayé par notre source, les deux femmes sympathisaient depuis Madrid. Puisque CR7 et Griezi y évoluaient, le portugais au Real et le français à l’Atletico ( deux clubs rivaux de la capitale). Cependant, les deux familles de stars logeaient dans le même quartier (Pozuelo de Alarcon).

Le temps passe et cette amitié dure, en cause, c’est la compagne de CR7 qui s’est déplacée à Madrid pour passer du bon temps avec l’épouse d’Antoine Griezmann, Erika. Les deux femmes ont la même prof de Yoga et bien d’autres passions communes. Elles ne sont pas les seuls exemples, puisque c’est aussi la belle harmonie entre les compagnes de Messi, Suarez et Fabregas qui se réunissent souvent.

Par ailleurs, « la fille de Erika et Antoine Griezmann Mia était même invité à l’anniversaire des jumeaux de Cristiano, Eva et Mateo. Un anniversaire auquel, ni CR7, retenu avec la Seleçcao, ni Griezmann, retenu en équipe de France, n’ont pu participer…« , rappelle notre source.

Bon à savoir les femmes n’ont pas eu la tête au Mercato, donc aucun message de CR7 ou appel de pied de ce dernier au champion du Monde 2018.