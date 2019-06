Les Etats-Unis mènent des frappes près des frontières iraniennes

Les exercices ont lieu alors que les Etats-Unis ont envoyé un groupement tactique de porte-avions au Moyen-Orient le mois dernier et menacent de le faire entrer dans le golfe Persique, affirmant que le déploiement était une réponse à des informations selon lesquelles l’Iran serait une menace pour les intérêts américains dans la région.

L’USS Abraham Lincoln, plusieurs avions de combat et hélicoptères et un bombardier stratégique B-52 ont mené des exercices communs dans la mer d’Oman, a annoncé l’armée de l’air américaine dans un communiqué. Selon l’US Air Force, les exercices, qui ont eu lieu samedi, « simulaient des frappes aériennes » et impliquaient des F / A-18 Super Hornets, des hélicoptères MH-60 Sea Hawk et des E-2D Growlers, les avions simulant des missions, le B-52, qui est un bombardier nucléaire à longue portée. Les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis se sont intensifiées le mois dernier, les Etats-Unis déployant un groupe de frappe de porte-avions, des bombardiers stratégiques et des batteries de défense antimissile Patriot dans la région parmi des informations prétendument « profondes et sérieuses » sur les menaces posées par l’Iran contre la Région.

--- Publicité---

Les relations américano-iraniennes ont commencé à se détériorer considérablement à partir de mai 2018, lorsque les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l’accord sur le nucléaire iranien et ont infligé à Téhéran une série de sanctions paralysantes. Dimanche, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a déclaré que les Etats-Unis seraient prêts à parler avec l’Iran lorsqu’il commencerait à se comporter « comme une nation normale ». Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé Pompeo de « jouer avec les mots » et a déclaré qu’un changement de comportement, et pas seulement de la rhétorique, était nécessaire pour « que des pourparlers aient lieu ». Plus tôt cette semaine, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que Téhéran serait disposé à engager un dialogue avec les États-Unis si Washington montrait le respect de l’Iran et respectait les règles internationales.