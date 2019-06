Le prince William a 37 ans: ces détails que vous ignorez sur l’enfance du futur roi d’Angleterre

Le prince William a 37 ans ce vendredi 21 juin 2019. Retour sur la vie du futur roi d’Angleterre prince William rendue publique par le site people.

Six mois après sa naissance le 21 juin 1982, le prince William pose pour ce qui serait le premier de nombreux clichés pris avec sa mère, la princesse Diana, en décembre à leur résidence royale à Londres, Kensington Palace

Un an plus tard, William sourit aux caméras tout en arpentant le jardin de la maison le 14 décembre lors de sa première séance de photos officielle. « Il a la chance de ne pas me ressembler », a déclaré son père, le prince Charles.

Âgé de deux ans, William prend place sur les genoux de sa mère pour une séance de portrait en mai 1984.

Vingt ans avant de rejoindre l’armée, William revêt le vêtement de camouflage et le béret bordeaux du régiment de parachutistes lors d’un voyage d’été en 1986 à Highgrove House, la propriété des royals dans le Gloucestershire.

Commençant déjà à attirer l’attention du public, le prince pimpant de 5 ans salue les observateurs royaux de la «vague Windsor» alors qu’il quitte le service de Noël à la chapelle Saint-Georges en 1987 avec les cousins ​​Zara et Peter Phillips.

William entoure joyeusement ses bras autour de sa mère alors qu’il était assis pour un portrait de famille marquant le 40e anniversaire de son père en août 1988. Le jeune prince viendrait servir de «consolateur en chef» à Diana lors de son mariage tumultueux avec Charles.

William et Harry se joignent à leur mère pour l’une des nombreuses excursions en famille: un voyage au Canada, où ils ne imperméabilisent pas leurs capes pour un tour en bateau des chutes du Niagara en octobre 1991.