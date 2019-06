Le Kenya expulse les commerçants chinois de son territoire

Le ministère de l’Intérieur du Kenya a ordonné l’expulsion de sept ressortissants chinois qui auraient « violé de manière flagrante les règles en matière d’immigration ». Une décision rendue publique à travers un communiqué.

Cette décision fait suite à une annonce publique indiquant qu’ils travaillaient dans un grand marché de vêtements de seconde main à Nairobi, la capitale, sans la paperasse adéquate, indique un communiqué. Les officiers ont constaté que trois Chinois n’avaient pas de permis de travail en cours de validité et que les quatre autres travaillaient sans autorisation.

« Le Kenya accueille et valorise les étrangers qui investissent, travaillent et visitent notre pays et continuera à soutenir ceux qui … se conforment à nos lois sur l’immigration et le travail », indique le communiqué. Une décision qui vient faire joindre aux autorités du pays l’acte à la parole mais qui avaient menacé, il y a quelques jours, de mettre dans un avion à destination de chez eux, les commerçants étrangers illégaux.