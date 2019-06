Las Vegas: en larmes avec ses fils, Céline Dion tire sa révérence

View this post on Instagram

You’ve been with us throughout this incredible journey and I can’t thank you enough! One more night in Vegas… let’s go for it! ⚡️– Celine xx… ⁣ .⁣ Vous nous avez accompagnés tout au long de cette incroyable aventure et je ne pourrai jamais vous remercier assez. Un dernier spectacle à Vegas… On y va ! ⚡️- Céline xx…⁣ .⁣ 📸 : @denisetruscello