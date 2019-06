Lalla Drogba: « malienne et musulmane je suis, mais je ne vais pas… »

La religion n’est pas cette chose qui divisera la star du football ivoirien Didier Drogba et son épouse Lalla Diakité. Je ne forcerai pas Didier à se convertir a-t-elle déclaré:

”Je suis musulmane, je suis malienne, mais je ne vais pas non plus forcer Didier à se convertir à l’Islam. Lui, il est catholique, ça va, ça marche. Je pratique ma religion, lui, pratique la sienne. On a trouvé l’équilibre. Je suis musulmane, certes, mais pas du genre extrémiste. Mes enfants reçoivent une éducation islamique. L’essentiel, c’est que je prie, je fais le jeûne. J’essaie de ne pas faire du mal à mon prochain. Je me mets en pantalon quand je veux, j’ai épousé un catholique .”