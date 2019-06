L’Aïd el Fitr : comment est déterminée la date ?

L’Aïd el-Fitr ou ‘Aïd al-Fitr (arabe : ʿīd al-fiṭr, عيد الفطر, fête de la rupture) est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de chawwal. Elle est aussi parfois appelée Aïd es-Seghir (ʿīd aṣ-ṣaḡīr, عيد الصغير), « la petite fête », par opposition à l’Aïd al-Kebir, « la grande fête ». Mais, à chaque fois une question ne cesse de revenir, comment est déterminée la date de l‘Aïd el-Fitr?

Selon saphirnews.com, la fin de ce mois béni est traditionnellement déterminée par l’apparition du nouveau croissant lunaire le 29e jour au soir du Ramadan. C’est à cette date, aussi appelée Nuit du doute, que le dernier jour du jeûne et, en conséquence, l’Aïd al-Fitr est fixé par les autorités et organisations musulmanes partisanes de l’observation oculaire. Dès lors que le croissant lunaire est visible, le lendemain du 29e jour de Ramadan est annoncé comme le premier jour du mois de Chawwal. Dans le cas contraire, le mois de Ramadan dure 30 jours et l’Aïd al-Fitr est alors fixé pour le surlendemain du 29e jour du Ramadan. Suivez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus les critères qui sont retenus pour déterminer la date de l’Aid el-Fitr ?

