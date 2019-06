Laeticia Hallyday: son retour imminent en France sous haute tension

La veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, fera son retour imminent en France. A quelques jours de sa venue, elle a peur de faire face à un séjour sous haute tension.

Laeticia Hallyday sera de retour en France ce samedi 15 juin 2019 pour l’inauguration de l’esplanade Johnny Hallyday de Toulouse. Il s’agit d’une date symbolique, puisque c’est aussi l’anniversaire du chanteur, qui aurait eu 76 ans. Pour éviter leur belle mère, Laeticia, les aînés de Johnny Hallyday, David et Laura Smet n’assisteront pas, à l’inauguration.

Une fois à l’aéroport, elle sera accompagnée de gros bras durant tout son séjour pour des raisons de sécurité. En cause, la veuve de Johnny Hallyday pourrait très vite déclencher un bain de foule. Mais pour le magazine Gala, elle a pris les précautions nécessaires. D’après Télé Loisirs cité par Gala, sur le trajet entre l’aéroport et le Zénith de Toulouse, Laeticia sera accompagnée par des centaines de bikers en Harley Davidson. « Une fois le cortège arrivé sur place, nul doute que ses gardes du corps, dont Carl, homme de confiance du clan depuis des années, prendront le relais » rapporte la même source qui prédit dors et déjà, un retour à la maison sous haute tension.

Depuis le décès de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017, la veuve Laeticia s’est réfugiée dans ses demeures de Los Angeles et Saint Barth et rentre très rarement en France. Après la lecture du testament, Johnny Hallyday en février 2018, les clans Hallyday, David Hallyday et Laura Smet, d’un côté et la veuve du rockeur de l’autre côté se sont livrés une bataille juridique.

Laeticia qui défend que Johnny est un résident américain, préfère l’anonymat dont elle jouit aux USA. En septembre 2018, lors de sa dernière venue en France, Laeticia avait fait appel à deux gardes du corps, qui l’ont suivie pendant tous ses déplacements.