Laeticia Hallyday: son poignant cri d’amour pour les 76 ans du taulier Johnny

Johnny Hallyday aurait eu 76 ans ce 15 juin 2019. Une date singulière pour Laeticia Hallyday qui a écrit un message poignant à son défunt époux.

Laeticia Hallyday mère des deux filles de Johnny, Jade (14 ans) et Joy (10 ans) a écrit un texte aussi poignant que beau, à l’attention de son « homme », comme elle l’a toujours appelé. « Mon amour, On me dit que chaque jour qui passe est un jour de gagné contre la douleur et le désespoir qui m’habitent depuis que tu es parti. On me dit que chaque jour qui passe est une victoire, un pas vers une vie nouvelle qui sera un jour heureuse. Pour moi chaque jour qui passe est encore un jour sans mon homme, un jour sans toi qui était la moitié de moi » a t-elle écrit sur instagram en légende de quatre photos du rockeur.

Pour Laeticia, c’est un jour où il faut aussi bien célébrer l’homme merveilleux qu’était Johnny, mais aussi évoquer la tristesse profonde de sa perte. « Ce n’est pas un jour comme les autres, cela ne l’a jamais été. Aujourd’hui c’est un jour de fête et un jour cruel. Dès le matin, l’émotion m’a saisi. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie et de tristesse nous rappellent les meilleurs moments en ce jour en particulier ».

Dans quelques heures, Laeticia Hallyday rendra hommage à Johnny Hallyday ce 15 juin 2019 lors de l’inauguration d’une esplanade située en face du Zénith de Toulouse, où le rockeur s’était produit de nombreuses fois.