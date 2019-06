Laeticia Hallyday: son père André Boudou « très proche » de David et Laura Smet

Le père de Laeticia Hallyday, André Boudou s’est rapproché des aînés de Johnny Hallyday, David et Laura Smet.

Depuis février 2018, l’héritage de Johnny a créé deux clans Hallyday. Un clan constitué de Laura et David et l’autre de Laeticia. Perturbé par cette histoire qui n’honore guerre sa famille, André Boudou, le père de Laeticia tente d’apporter une solution. Après 600 jours sans voir sa fille avec qui il est en froid,ils ont renoué les liens lors du grand hommage rendu à Johnny à Toulouse. Le grand père de Jade et Joy a profité de ces retrouvailles pour conseiller à sa fille de trouver une bonne stratégie pour que la situation s’apaise et qu’elle ne soit pas trop perdante. Selon Closer, il aurait demandé à Laeticia de trouver au plus vite un terrain d’entente avec Laura et David et de la jouer fine.

S’il arrive à convaincre sa fille, il sera désormais très proche des deux aînés de Johnny Hallyday qui sont de nouveau prêts à discuter avec leur belle-mère avec qui c’est la guerre, surtout depuis la disparition brutale de leur papa en décembre 2017. On se rappelle que les deux parties ont tenté de se poser pour trouver une solution… mais rien.