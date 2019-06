Laeticia Hallyday: son père André Boudou en garde à vue, sa mère s’éclate à Saint-Tropez (vidéo)

Malgré les problèmes du clan Boudou avec le fisc, la mère de Laeticia Hallyday a été aperçue à Saint-Tropez, entrain de vivre du bon temps mercredi 5 juin 2019.

Françoise Thibaut, mère de Laeticia Hallyday a posté une photo d’elle sur Instagram, où elle semble très loin des problèmes avec le fisc de son ex-mari et des audiences avec la justice autour de l’héritage de Johnny Hallyday pour sa fille rapporte Gala. C’est à croire que le clan Boudou est dissous et qu’il n’y a plus un semblant de solidarité. La preuve, lorsque certains membres sont inquiétés par la justice, d’autres se prélassent au soleil, et le font savoir. Et pourtant, le soleil ne brille pas vraiment au dessus de la tête de sa fille et son père.

Laeticia Hallyday a été désavouée en tant qu’unique bénéficiaire du testament de Johnny par le TGI de Nanterre et les ennuis continuent avec la garde-à-vue, levée depuis, d’André Boudou, le père de Laeticia, à Béziers, dans l’Hérault, mardi 4 juin.

Dans ce tohu bohu, le cliché de Françoise Thibaut, accro aux réseaux sociaux, étonne. Cette dernière s’est séparée d’André Boudou depuis la fin des années 1980. En plus, ses relations avec Laeticia qui a grandi avec son père aux Etats-Unis à partir de ses 14 ans n’ont pas toujours été au beau fixe.