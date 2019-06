Laeticia Hallyday en larmes: son hommage bouleversant à Johnny Hallyday

Laeticia Hallyday est à Toulouse en France samedi 15 juin pour l’inauguration de l’esplanade Johnny Hallyday. Accompagnée de ses filles, lors de son discours émouvant et bouleversant, la veuve du rockeur n’a pas pu retenir ses larmes.

Samedi 15 juin 2019, la ville de Toulouse a rendu hommage à Johnny Hallyday en baptisant une esplanade à son nom, devant le Zénith de la ville. Pour la première fois depuis le décès de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017, Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy ont fait le déplacement dans la Ville rose pour partager ce moment avec les fans du chanteur. La veuve est vêtue d’un tailleur bleu, en compagnie de Jean-Luc Moudenc, le maire de la ville. Selon LCI, elle n’a pas pu cacher son émotion en entendant les voix du conservatoire de Toulouse présent sur scène entonner « Vivre pour le meilleur ».

Le média indique que les larmes lui sont rapidement montées. « Chers amis, chers fans, depuis quelques jours, je savais que revenir ici, dans ce Zénith de Toulouse où j’ai si souvent accompagné mon homme, serait une émotion. (… ) Il m’est difficile de trouver les mots pour exprimer ce que je ressens aujourd’hui », a avoué Laeticia. Pour elle, après l’hommage à la Madeleine du papa de David, Laura, Jade et Joy, l’inauguration de cet esplanade est le meilleur hommage public qui lui est rendu.

Et puis, en larme et bouleversée, elle fait une déclaration d’amour à son homme: « Mon amour, on dit que chaque jour qui passe est un jour de gagné contre la douleur et le désespoir qui m’habitent depuis que tu es parti. On me dit que chaque jour est une victoire, un pas vers une nouvelle vie qui sera un jour heureuse pour moi. « Chaque jour qui passe est un jour sans mon homme, un jour sans toi qui était la moitié de moi. Je ne vais pas te mentir, les jours me paraissent encore sans fin, amers, si souvent les nuits sont d’une solitude infinie et la maison reste désespérément vide sans toi, même si tu es partout ».