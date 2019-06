Laeticia Hallyday de retour en France reçoit des « menaces de mort »

Laeticia, Jade et Joy Hallyday débarquent en France ce vendredi 14 juin 2019. Mais Laeticia Hallyday ne fait pas l’unanimité auprès des Toulousains. D’après des informations de Voici et de Closer, des menaces grouillent sur les réseaux sociaux alors qu’elle devait se rendre à Toulouse pour inaugurer l’esplanade face au Zénith qui sera rebaptisée au nom du Taulier.

Ce 15 samedi juin, Johnny Hallyday aurait eu 76 ans. Laeticia, Jade et Joy seront en France, à Toulouse, pour inaugurer la première place Johnny Hallyday. Mais dans la bataille judiciaire concernant l’héritage du rockeur, qui l’oppose à David Hallyday et à Laura Smet, certains ont choisi leur camp, celui des aînés du Taulier. Sur les réseaux sociaux, les menaces fusent.

---Publicité---

Certains en appel à perturber l’événement. D’autres sont allés plus loin d’après Voici. Une information confirmée par un proche de Laeticia Hallyday à Closer qui a confié au magazine : “Elle reçoit carrément des menaces de mort”. Il en faut plus pour inquiéter la mère de Jade et Joy. Rien ne la fera renoncer à rendre hommage à son homme. Des mesures de sécurité ont tout de même été mises en place. D’après Voici, elle sera escortée par 12 motards réquisitionnés par le chef des bikers local et un ami, et sur place, 23 agents municipaux veilleront sur elle.

Quant à la suite des événements, ils devraient plaire aux filles du rockeur. Jusqu’au 21, la petite troupe séjournera dans la propriété privée d’amis dans le Sud-Ouest. Ensuite, direction Marnes-la Coquette… une destination chargée émotionnellement – Johnny y a rendu son dernier souffle le 5 décembre 2017 – qui sera adoucie par un petit tour chez Disneyland Paris puis une virée du côté des châteaux de la Loire.