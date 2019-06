L’acteur Nollywoodien, Yul Edochie, a survécu à un grave accident (photos)

En effet, Yul Edochie a laissé ce message de reconnaissance à Dieu, à ses amis et à la vierge Marie.

« Hier, j’ai miraculeusement survécu à un terrible accident. Tout ce que je peux dire, c’est ‘’merci Seigneur, merci Jésus, merci Jéhovah, Dieu est réel et Dieu est vivant, merci la bénie mère Marie’’.

J’ai quitté Lagos hier en direction de l’est, juste avant d’arriver à Ore sur une distance de 100 à 120 km. Ma voiture a perdu le contrôle et a commencé à virer à droite. J’ai essayé de la ramener sur la piste et j’ai tout de suite su que j’étais renversé jusqu’à ce que la voiture se retrouve finalement dans un caniveau. Miraculeusement, je suis sorti vivant avec quelques coupures et contusions » Je rends grâce.