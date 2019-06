L’acteur Alain Delon hospitalisé après un malaise

L’acteur Alain Delon, 83 ans, a été hospitalisé à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine vendredi 14 juin 2019 suite à un malaise.

Alain Delon, 83 ans, a été hospitalisé dans la matinée de ce vendredi matin à Neuilly-sur-Seine a rapporté LCI. L’interprète a par la suite été admis à l’hôpital après un malaise. Selon son entourage, l’interprète va bien après avoir subi des examens, et ne dormira pas à l’hôpital ce soir. En mai 2019, la légende du cinéma français, Alain Delon avait reçu une Palme d’or pour l’ensemble de sa carrière lors du 72e Festival de Cannes. « Pour moi plus qu’une fin de carrière, je pense que c’est une fin de vie. Ce soir, c’est un peu un hommage posthume », annonçait-il sur scène aux côtés de sa fille Anouckha, venue lui remettre cette récompense de prestige.

« Je suis, je ne vous l’apprends pas, une star. Mais c’est au public que je le dois. Ce sont eux qui m’ont fait star. Ce qui me bouleverse le plus, c’est que les gens s’approchent de moi très souvent et me disent merci. Mais moi je ne suis pas un grand médecin, un grand docteur. Je suis un acteur. » disait Alain Delon dans une interview accordée à TF1 à la veille du festival de Cannes.