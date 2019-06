La reine Elizabeth II s’éloigne de Kate Middleton et préférerait Meghan Markle

Depuis sa venue dans la famille royale britannique, Meghan a su conquérir le cœur de la reine Elisaeth II au point où, Kate Middleton soit reléguée au second rang.

En seulement l’espace d’un an, la reine Elisabeth II a pu faire la différence entre Meghan et Kate. Elle a pris ses distances avec Kate Middleton, et a préféré se rapprocher de Meghan Markle. Un expert de la royauté a confié au magazine voila que la duchesse de Sussex s’entendrait à merveille avec la reine d’Angleterre alors qu’elle n’a en revanche « pas de relation intime avec Kate Middleton ».

Selon le média, Elizabeth II a offert la possibilité à Meghan Markle de devancer Kate Middleton sur ces fameuses sorties à ses côtés, parce qu’elle considère que l’ancienne actrice de Suits était suffisamment prête. Pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre dans le documentaire Elizabeth II, les secrets d’un empire, diffusé le lundi 24 juin sur BFMTV, « Meghan a l’habitude de la vision publique, elle sait gérer l’image et les gens. Elle est très forte. Elle a tout de suite su être dans le contact et dans l’empathie ». A l’en croire, « Meghan sait comment faire rire la reine. » « Avec Meghan, elle est très prudente, et fait de son mieux pour qu’elle se sente chez elle » a t-elle expliqué au journal britannique Sunce jeudi 27 juin.

Voila indique qu’à l’inverse, « la reine n’a pas de relation intime avec Kate Middleton ». Elle «n’ont pas grand-chose en commun », « Kate a tous les espoirs de la reine pour lui succéder, et aucune des deux ne voudrait contrarier cela », assure l’expert.