La rappeuse Marwa Loud est une femme mariée désormais, elle raconte son mariage (Photo)

Marwa Loud, qui sortira un nouvel album ce vendredi 14 juin, est une femme mariée désormais ! Une nouvelle étape de franchi pour la rappeuse !

Ce vendredi 14 juin, la rappeuse sortira son second album intitulé My Life. Mais avant de dévoiler ses nouveaux morceaux de sa vie, Marwa Loud s’est confiée au micro de Télé-Loisirs et a répondu aux rumeurs qui couraient sur elle. Elle est notamment revenue sur son récent mariage. « Je me suis mariée dimanche dernier à Marrakech. Je suis très heureuse. La fête s’est déroulée en présence de 80 invités dans un palais avec des cracheurs de feu et des charmeurs de serpents », a raconté la jeune mariée, qui ne compte pas pour autant déménager au Maroc.

« Je n’y ai jamais songé. Ma famille s’est installée là bas il y a quelques mois. J’aime bien y aller en vacances seulement », a répondu en toute franchise Marwa Loud.

Fraîchement mariée, Marwa Loud est donc sur un petit nuage.

A 22 ans, Marwa Loud enchaîne les tubes avec Mi Corazon, Billet ou encore T’es où ?. Une carrière au beau fixe pour la jeune femme qui sort ce vendredi 14 juin son deuxième album, My Life. Et sa vie, l’artiste la partage notamment dans ses chansons ou encore sur son compte Instagram où ses fans ont pu constater qu’elle s’était mariée avec son compagnon.