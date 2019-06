La première dame de RDC lance un appel à la lutte contre les injustices sociales

Mme Denise Nyakeru Tshisekedi, Première Dame de la République démocratique du Congo, a exhorté les femmes à se rassembler pour lutter contre les injustices sociales auxquelles elles sont confrontées.

«Pour continuer à valoriser la femme et les familles en Afrique, nous devons travailler ensemble. Ensemble, en tant que femmes, nous sommes fortes, très fortes », a déclaré Denise Tshisekedi, la première dame de RDC. La femme de 52 ans a fait cette remarque au Rwanda, où elle effectue une visite officielle. Mme Tshisekedi est invitée au Rwanda par son homologue, Mme Jeannette Kagame. Les deux personnalités ont visité lundi le « Isange One Stop Center », où la première dame en visite a eu un aperçu de la manière dont les cas de violence sexiste y sont traités. Isange a été créée en 2009 par la police nationale rwandaise pour compléter les efforts en cours visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et des enfants. Il fournit un soutien complet opportun et abordable aux victimes de violence sexiste et de maltraitance d’enfants.

«Je suis très honoré de visiter ce lieu où femmes, filles et enfants peuvent trouver refuge après toute forme de violence. J’admire l’organisation et le dévouement de chacun, et je vous encourage et vous soutient », a écrit Mme Tshisekedi dans un livre d’or peu de temps après avoir visité divers départements de l’établissement. Selon le commissaire de police, le docteur Daniel Nyamwasa, directeur de l’hôpital du district de Kacyiru, depuis l’ouverture du centre en 2009, 19 047 cas au total ont été enregistrés. Parmi eux, 65% étaient des victimes de VBG, tandis que 35% étaient victimes de violence domestique. Les victimes les plus touchées étaient les filles âgées de 5 à 18 ans, représentant 73% des cas de violence sexiste. 16% des victimes étaient âgées de moins de cinq ans, tandis que celles de plus de 18 ans représentaient 11%.