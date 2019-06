La duchesse Meghan Markle comparée à la controversée Kim Kardashian

L’ancienne actrice de la série Suits, la duchesse Meghan Markle a été comparée à Kim Kardashian par un proche.

Un proche a comparé la duchesse Meghan Markle, accusée d’être une frénésie dépensière à Kim Kardashian. Selon certaines indiscrétions, Meghan et Harry auraient dépensé plus de trois millions de livres et les contribuables britanniques vont devoir payer cela de moitié pour la construction de leur maison. « À peine une semaine se passe sans de nouvelles histoires sur ses dépenses somptueuses en bijoux et en vêtements » a commenté Piers Morgan , un journaliste pour le Daily Mail. Aussi a t-il fait une comparaison entre Meghan Markle et Kim Kardashian. A l’en croire, Kim serait aussi dépensière que Meghan Markle et profiterait à fond de sa fortune.

Mieux, il rapporte que les deux femmes fréquenteraient les mêmes coiffeurs et auraient les mêmes hobbies: « Elles sont nées à Los Angeles à quelques mois d’intervalle et se sont fait connaître sur de grandes émissions de télévision. Puis, Elles ont épousé des hommes très riches et de renommée mondiale. Elles sont amies avec les mêmes célébrités. Ce sont des fanatiques de fitness et de diététique. Elles ont eu le même coiffeur et ont porté à plusieurs reprises des robes très similaires, y compris des robes Givenchy, le jour de leur mariage. Les deux utilisent les réseaux sociaux pour se promouvoir et promouvoir leurs familles. Elles aiment vivre dans des maisons somptueuses »

La seule différence entre Meghan Markle et Kim Kardashian , est qu’il est reproché à la première de dépenser l’argent de la famille royale or la star des télé-réalités se payerait tout grâce à ses salaires qui proviennent de son émission de télé-réalité ou encore des collaborations avec les marques.