La Chine met en garde ses ressortissants qui comptent voyager aux Etats-Unis

Outre les tensions entre les deux grandes puissances économiques du monde, la Chine prévient désormais ses citoyens qui comptent voyager aux États-Unis. Mardi, le pays a publié deux avis distincts de voyage pour les États-Unis, valables jusqu’à la fin de l’année.

Selon les médias d’Etat chinois, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les forces de l’ordre américaines avaient utilisé à plusieurs reprises des méthodes telles que des contrôles d’immigration et des interrogations sur site pour harceler les ressortissants de l’Empire du milieu. Et il a exhorté les chinois et les institutions américaines financées par la Chine à « accroître leur sensibilisation à la sécurité ». Dans un avis séparé, le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a mis en garde les touristes chinois d’évaluer pleinement les risques liés aux voyages aux États-Unis à la lumière des fusillades récentes et vols fréquents.

Les avis ont été émis au lendemain de l’annonce par le ministère chinois de l’Éducation à l’endroit des étudiants et des universitaires des risques liés aux études aux Etats-Unis. Mais les appels comme ceux-ci ne sont pas sans précédent. L’année dernière, le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de Chine à Washington ont émis des avertissements similaires alors que les tensions sur le commerce continuaient de s’intensifier. Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont dégradées au cours des derniers mois, à cause d’une guerre commerciale en cours, des tensions autour de la mer de Chine méridionale et des sanctions américaines contre le géant chinois de la technologie Huawei .