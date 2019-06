Komi Koutché: la libération de Boni Yayi «…une manœuvre qui vise à détourner les attentions »

Komi Koutché, en exil à Madrid depuis peu, s’est prononcé sur les dernières actualités au Bénin. Au sujet de la levée de siège du domicile de Boni Yayi, l’ex-argentier national estime que c’est une manœuvre qui vise à détourner les attentions des problèmes du pays au profit du duel Yayi -Talon savamment construit et virtuellement entretenu.

Dans l’entretien publié par le confrère Janvier Gbèdo, l’ancien ministre des finances sous Boni Yayi, dit avoir attiré l’attention des Béninois et de l’opinion internationale, dans un passé récent lors d’une interview dans Jeune Afrique, sur la stratégie de détournement, de la vraie crise que traverse le Bénin, en tentant d’orienter les attentions sur un duel virtuel entre deux amis d’hier Boni Yayi et Patrice Talon devenus par la force des choses, deux adversaires. Selon lui, c’est dans la suite logique de cette manœuvre qui vise à détourner les attentions des problèmes du pays au profit du duel Yayi -Talon savamment construit et virtuellement entretenu, qui a conduit à la libération de Boni Yayi.

‘’A la suite de ce simulacre, on a déjà tendance à laisser croire que tous les problèmes sont résolus alors que la torture dont a été victime Boni Yayi durant cette période n’est qu’une conséquence de ces problèmes et non les problèmes eux-mêmes’’. A ce niveau, Komi Koutché a félicité le Président Boni Yayi pour avoir été un modèle de résistance. Car malgré toutes les pressions, les risques sanitaires, il n’a pas cédé. C’est un signe fort, selon l’ex-ministre qui reconnaît le mérite des Chefs d’État et anciens Chefs d’État de la sous-région pour leurs actions dans cette situation inédite. ‘’C’est dommage que le Bénin descende à ce niveau si bas’’, s’est-il indigné.

Malheureusement, malgré cette libération, constate l’ex-Directeur général du Fonds national de la microfinance, les problèmes restent entiers et tant qu’ils le sont, « aucun sacrifice ne doit être de trop pour le maintien et la montée en charge de la résistance républicaine ». C’est pourquoi, il a invité le peuple souverain et surtout les jeunes, principales victimes de cette purge au sein de la population et dont des milliers croupissent dans en prisons, à ne point tomber dans ce piège et à maintenir l’esprit de résistance pour la restauration de l’état de droit. C’est le moment de déplorer le sang déjà versée dans le cadre de cette crise et qui n’a cessé de monter en abondance. Saisissant l’opportunité, il a renouvelé ses prières pour le repos des âmes des disparus et adressé à nouveau ses compassions à leurs proches.

Il importe, selon lui, de rappeler aux forces de sécurité et de défense que le combat pour la restauration de la démocratie est un combat pour tous. ‘’Elles doivent alors savoir résister à l’ordre de tirer sur les populations qu’elles sont censées protéger et dont les impôts paient leurs salaires et les armes qu’ils utilisent pour les tuer sur ordre des gouvernants actuels et de certains de leurs chefs hiérarchiques entretenus grassement pendant qu’eux sont envoyés pour affronter la mort ou tuer leurs parents’’, a-t-il dit pour conclure.