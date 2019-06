Khloe Kardashian: son chéri Tristan Thompson gardait de force son ex Jordan Craig célibataire

Depuis sa rupture avec Tristan Thompson, Jordan Craig est restée célibataire. En Cause, Tristan lui a payé 65 millions de Fcfa pour qu’elle ne s’engage avec personne.

Auteur de nombreuses infidélités vis-à-vis de ses ex-compagnes, ancienne petite amie de Tristan Thompson, Jordan Craig, affirme qu’il lui a versé un pot de vin pour qu’elle ne sorte pas avec d’autres hommes, alors qu’il était déjà engagé avec Khloe Kardashian. “Il m’a donné 112 000 dollars quelques semaines après que j’ai acheté une maison à Los Angeles (…) Eh bien, si vous voulez vraiment que cette affaire sorte au grand jour, cela faisait partie d’un pot de vin. En gros, il m’aiderait d’un point de vue financier si je ne sortais avec personne et si je ne parlais avec personne. Si cela avait été le cas, j’aurais dû lui en parler. J’ai utilisé l’argent pour le bien-être de mon fils et rembourser le crédit de ma mère et de ma sœur.” a raconté son ex, Jordan Craig.

L’avocat de Tristan Thompson s’est quant à lui insurgé contre cette déclaration: “Personne n’a utilisé ces mots exacts mais son client a plutôt dit ‘si tu es une femme célibataire, je veux te demander qu’il n’y ait pas d’hommes de passage dans la vie de mon fils.’”

Dans l’un ou dans l’autre cas, si Tristan Thompson a pu laisser sa femme enceinte pour se mettre en couple avec Khloe Kardashian, il est claire qu’il est en réalité un grand manipulateur.