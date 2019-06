«Khan est un désastre»: Donald Trump estime que Londres a besoin d’un nouveau maire

Sadiq Khan est un « désastre » et la situation ne pourra « qu’empirer » tant qu’il restera en fonction, a déclaré samedi le président américain Donald Trump qui impute au maire de Londres la responsabilité des attaques à l’arme blanche qui ensanglantent la capitale britannique.

Trois nouvelles attaques se sont produites en l’espace de 20 heures à Londres.

Donald Trump a d’abord relayé le tweet de la polémiste britannique d’extrême droite Katie Hopkins qui a qualifié Londres de « poignard-city ».

« LONDRES a besoin d’un nouveau maire AUSSI VITE QUE POSSIBLE. Khan est un désastre – cela ne peut qu’empirer », a écrit ensuite le président américain sur Twitter.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster – will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 15, 2019