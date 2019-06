Kenya: un député mis aux arrêts pour avoir giflé une de ses collègues (Photo, Vidéo)

La police Kényane a arrêté le député Rashid Kassim alors qu’une autre députée, Fatuma Gedi, qui siège au comité du budget, l’accuse de l’avoir agressé physiquement.

Mme Gedi a accusé son collègue M. Kassim de l’avoir interpellée sur le parking du bâtiment du parlement dans la capitale et de l’avoir frappée. Avant son forfait, le député de Wajir East aurait interrogé sa collègue sur « les raisons pour lesquelles elle n’avait pas alloué d’argent à sa circonscription dans le budget », rapporte la BBC.

Sur une photo partagée par les internautes, on aperçoit la parlementaire en larme avec du sang dans la bouche après l’agression présumée. Le média indique que les femmes parlementaires ont ensuite quitté le parlement en signe de protestation. On peut les voir dans une vidéo, chantant et exprimant leur colère au sein du parlement.

WOMEN MPs walk out of Budget speech sitting of Parliament to protest the assault of Wajir Woman Representative Fatuma Gedi. #BudgetKE2019#JusticeForFatumaGedihttps://t.co/USkSK7ziQN pic.twitter.com/IDxEtkmrW0 — 🌍Moseax ✈️🏈 (@MoseaxKenya) June 13, 2019