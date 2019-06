Kenya: le président Uhuru Kenyatta et son pays en deuil

Le président Uhuru Kenyatta a pleuré le regretté Wilfred Murungi, fondateur de Mastermind Tobacco Company, le décrivant comme un entrepreneur dynamique et énergique qui a largement contribué à la croissance du secteur manufacturier au Kenya.

Dans son message de condoléances à la famille, aux parents et aux amis de feu Murungi, le président Kenyatta a déclaré que le pays avait perdu l’un de ses chefs d’entreprise les plus en vue. Un séjour sans faille. «Je suis profondément attristé par la mort de M. Murungi. C’était un homme doté d’une grande perspicacité et de qualités de leadership uniques. Son engagement et sa détermination étaient ses atouts les plus forts », a déclaré le président Kenyatta. «Sa mort laisse un vide qui ne sera pas comblé, et certainement pas par ces quelques mots de consolation. Mais nous remercions Dieu pour le temps que nous avons partagé avec lui, tout comme nous lui sommes reconnaissants de l’utilisation qu’il en a faite », a ajouté le président.

Le Président a déclaré que M. Murungi manqueraient à de nombreux Kenyans, en particulier à ceux dont il avait un impact positif sur la vie. «En cette heure de chagrin, je présente mes condoléances à la famille, aux proches et aux amis de feu Wilfred Murungi. Mes pensées et mes prières sont avec vous. Que le Dieu tout-puissant te donne tout le courage et la force de supporter cette perte », a déclaré le chef de l’Etat.